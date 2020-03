Steven Zhang durissimo contro il presidente della Lega A: “Pagliaccio”

Steven Zhang durissimo contro il presidente della Lega A. Il messaggio furente del proprietario e presidente dell’Inter dopo le decisione della Lega di rinviare alcune partite compresa Juventus-Inter.

Il messaggio di Steven Zhang lascia completamente da parte la diplomazia. Ecco le sue durissime parole rivolte al Presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino: “Sei il più grande clown che abbia mai visto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos’altro? Quale è il tuo prossimo passo? E tu parli di sportività, di campionato regolare? – continua -. Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e chiedi loro di giocare 24 al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, vergognati. E’ ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. E’ così che si farebbe nel 2020. E’ un argomento per chiunque nel mondo, non importa se sei un tifoso dell’Inter o della Juventus. Per favore, stai attento! E’ la cosa più importante per te, per la tua famiglia e per la nostra società”.

Un messaggio talmente duro che qualcuno ipotizza anche la pista dell’hackeraggio del profilo ufficiale di Steven Zhang.

