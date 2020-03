Previsioni Meteo weekend 6-8 marzo: che tempo farà alla Festa della Donna

Che tempo farà l’8 marzo: le previsioni meteo per la Festa della Donna, cosa ci aspetta.

Quest’anno la Festa della Donna cade di domenica 8 marzo 2020. Una giornata perfetta per andare a fare un giro o una scampagnata con le amiche in montagna. Perché no? Potreste anche inventarvi un bel pic-nic in un parco dove prendere un po’ di sole, ma anche coprirvi bene. Già perché le previsioni meteo per questo fine settimana sono un po’ ballerine! Come riporta infatti Meteoweb, questi giorni di marzo saranno nettamente i più instabili dell’anno con repentini cambiamenti nel cielo! Vediamo allora cosa ci aspetta.

Che tempo farà nella settimana della Festa della Donna

Secondo gli esperti meteo, nelle prossime ore inizieremo a vedere sull’Italia un notevole cambiamento meteorologico con piogge e freddo soprattutto sull’Italia centrale. Neve anche sulle Alpi e le Prealpi oltre a importanti accumuli di pioggia. Una situazione che però non sembra esaurirsi in fretta, anzi. Una nuova ondata di maltempo, questa volta però subpolare, prenderà possesso dell’Italia da metà settimana, lasciando poi spazio ad una nuova ondata di maltempo che, dalla Francia, si sta lentamente spostando verso di noi. Per la giornata di giovedì quindi potremmo aspettarci piogge e nevicate su tutte le regioni del Nord-Ovest. Un’ondata di maltempo che si sposterà poi nella giornata di venerdì su tutto il nord e anche sull’Appennino emiliano. Piogge quindi in arrivo su tutta Italia che colpiranno il sud dello Stivale da venerdì sera.

Le previsioni per l’8 marzo

Per quanto riguarda lo specifico del fine settimana dedicato alla Festa della Donna 2020 sappiate che, soprattutto sabato, sebbene le condizioni meteo tendano a migliorare, arriva il freddo. A Nord infatti torna a splendere il sole, ma la colonnina di mercurio si abbassa notevolmente. Il maltempo invece pare che continuerà a resistere sulle regioni medio adriatiche, centro sud e isole. Le piogge nella giornata di domenica 8 marzo si concentreranno invece essenzialmente nelle regioni dell’estremo sud e potrebbero rovinare i piani di una scampagnata per la Festa della Donna. In linea generale però, per la festa dell’8 marzo, il consiglio è quello di coprirsi bene perché il freddo la farà da padrone.

Come regolarsi per un weekend fuori porta

Chiaramente queste a oggi, sono solo supposizioni e ancora non abbiamo nulla di certo in merito. Tuttavia l’evoluzione meteo sembra ormai essersi delineata piuttosto chiaramente e sebbene le cose possano cambiare leggermente è difficile che ci siano degli stravolgimenti notevoli.

Meglio quindi munirsi di giacche pesanti e sciarpe oltre che di ombrello sempre pronto nell’auto. Sarà una festa delle donne un po’ fredda, in alcuni casi anche piovosa, ma nulla può fermare la vostra voglia di festeggiare!