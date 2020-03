Gemma Galgani, da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip?

Gemma Galgani è una protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e donne. Ora circola l’ipotesi che, come Sossio Aruta, possa approdare alla Casa del Grande Fratello Vip.

Sossio Aruta, ex Cavaliere di Uomini e Donne, da una settimana è nella Casa del Grande Fratello Vip. Ed è proprio parlando della sua avventura nel Trono Over che ha tirato in ballo Gemma Galgani, una delle dame più longeve e protagonista indiscussa del dating show di Maria De Filippi. Aprendo il campo a un’interessante ipotesi sul suo futuro televisivo.

Gemma Galgani potenziale gieffina vip

Riallacciandosi in parte a quanto dichiarato di recente da Giorgio Manetti, ex Cavaliere del Trono Over e fiamma di Gemma Galgani, a proposito di un’eccessiva presenza della dama torinese nel programma, anche Sossio si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: “In quel programma c’è anche una donna che si chiama Gemma Galgani – ha detto -. Sta in quella trasmissione da oltre 10 anni ormai”. Poi la bordata: “Sicuramente tra poco prenderà la pensione come tronista…”.

E il pensiero è subito andato a un ipotetico ingresso nella Casa della stessa Gemma, in modo che possa replicare alla battuta al vetriolo dell’ex collega. C’è da scommettere infatti che la Nostra non lascerà cadere la provocazione e troverà il tempo e il modo di rispondere per le rime a chi l’ha punzecchiata. Resta ora da vedere se Maria De Filippi e Alfonso Signorini coglieranno la palla al balzo, organizzando un confronto faccia a faccia o addirittura l’approdo della dama nel reality.

