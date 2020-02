Grande Fratello Vip, Sossio Aruta a rischio squalifica – VIDEO

L’ex calciatore e Cavaliere di Uomini e Donne Sossio Aruta a rischio squalifica a poche ora dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tra i nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip c’è l’ex calciatore Sossio Aruta, ma la sua permanenza potrebbe durare poco. Ancora una volta, un concorrente non rispetta la regola del silenzio.

Nei giorni scorsi, era già accaduto all’influencer Asia Valente, la quale aveva parlato di quello che è successo tra Morgan e Bugo sul palco di Sanremo. In quel caso, non sono stati assunti provvedimenti.

Stavolta però Sossio Aruta potrebbe non farla franca ed essere punito dalla produzione del Grande Fratello Vip. L’ex calciatore da poco diventato nuovamente papà rischia infatti la squalifica. Il Cavaliere di Uomini e Donne ha infatti rivelato particolari importanti sulla situazione Coronavirus in Italia a due concorrenti, ovvero Paola Di Benedetto e Asia Valente. Quindi, conversando con Fabio Testi, gli ha detto che il Benevento – squadra in cui l’ex calciatore ha militato – sta dominando il campionato di Serie B. Vedremo se stavolta verranno presi provvedimenti.