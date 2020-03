Antonella Clerici irriconoscibile, sempre più magra: cosa sta succedendo alla conduttrice che per anni ci ha accompagnato in tv con la sua Prova del cuoco?

Come fanno notare molti fan la conduttrice sta dimagrendo a vista d’occhio. Dopo essere apparsa in grande forma in una delle serate del Festival di Sanremo accanto all’amico Amadeus, in molti si stanno chiedendo cosa le stia succedendo.

Recentemente la Clerici ha parlato del grande momento di difficoltà vissuto negli ultimi mesi quando la Rai l’aveva di fatto messa da parte escludendola dai più importanti appuntamenti televisivi. In quel periodo così buio la conduttrice ha confessato di aver trovato grande supporto in sua figlia Maelle e ha voluto ringraziarla pubblicamente.

Antonella Clerici dimagrita, cosa sta succedendo

Il dimagrimento della conduttrice ha destato qualche dubbio e perplessità. Molti fan hanno temuto fosse dovuto per l’appunto al grande stress subito sul lavoro. In realtà non c’è nulla di preoccupante. Ecco infatti qual è la verità su questa vicenda.

Pare che la conduttrice stia seguendo le indicazioni alimentari di Evelina Flachi, la nutrizionista che spesso ha ospitato a ‘La Prova del Cuoco’ e che è una sua grande amica.

Inoltre, come si evince da molti dei suoi post sui social, non perde mai occasione per fare della sana attività fisica.