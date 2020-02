Coronavirus | Antonella Clerici criticata | “Privilegiata in fuga dall’Italia” FOTO

Critiche dai followers ad Antonella Clerici in merito alla situazione Coronavirus. “Prendi e te ne vai all’estero, tu che puoi”. E non è tutto.

Stanno facendo discutere alcuni post recenti di Antonella Clerici. Che alcuni utenti su Instagram hanno accostato probabilmente un pò troppo alla leggera all’allarme sanitario legato al Coronavirus nel nostro Paese. La presentatrice televisiva si trova in questo momento con la sua famiglia in Normandia.

La presenza di Antonella Clerici in Francia con la figlia Maelle e con il compagno Vittorio Garrone sarebbe motivata da una vacanza, e non ad una fuga dal Nord Italia, dove è stato localizzato un focolaio da Coronavirus. I casi finora sono 220 tra Lombardia soprattutto, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, dove la Clerici vive (nei pressi di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, n.d.r.). Il fatto è che lei spesso si reca all’estero per piacere o per impegni. E non poche altre volte è stata in casa. In Normandia la 56enne conduttrice televisiva originaria di Legnano ha anche una casa, e lì segue le vicende del suo Team WoW, un squadra che compete in gare di equitazione. Sua figlia Maelle di 10 anni ne fa anche parte. Questo sarebbe il motivo ufficiale dello spostamento in Francia, cui potere affiancare comunque una piacevole vacanza.

Coronavirus, Antonella Clerici nel mirino dei soliti haters

Ma sui social il flame è sempre dietro all’angolo. Per cui non in pochi hanno accusato la Clerici di avere potuto usufruire di una via di fuga facile e privilegiata. Come se non bastasse, a tutto questo ha fatto seguito anche il video della pubblicità per MD che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Da anni la Clerici è testimonial dell’azienda. Ma forse il buonumore comunicato dallo spot non è andato giù ad alcuni per via della situazione di apprensione che il Coronavirus sta comportando. Una utente le scrive: “Fai pubblicità a MD da molto ed io seguo anche le tue ricette. Ma oggi con tutto il caos del Coronavirus era necessario postare questa pubblicità? Io a volte non vi capisco. Stesso discorso per la De Lellis. Che mediocrità!!!”. Ma la Clerici ha replicato, dicendo che un video simile non significa volere sminuire quanto sta accadendo. In questo ha ricevuto il pieno sostegno di tanti suoi ammiratori”.

