Coronavirus, nuovo calendario Serie A: a rischio Euro 2020

Nuovo calendario Serie A a causa del Coronavirus, intanto è a rischio anche Euro 2020: le novità previste e le ipotesi sui recuperi.

Caos in Serie A a causa del Coronavirus, ma non solo. Anche Gianni Infantino, presidente Uefa, in un’intervista a Sky Sports News ha chiarito di non escludere decisioni clamorose su Euro 2020.

Queste le sue parole: “Non dobbiamo farci prendere dal panico e personalmente non sono preoccupato, ma dobbiamo esaminare attentamente la situazione, evitando reazioni eccessive”.

Infantino ha proseguito poi: “Spero che non si vada nella direzione di un annullamento delle competizioni, sarebbe difficile emettere un divieto generale perché la situazione, in ciascun Paese, è diversa. La salute delle persone è molto più importante di qualsiasi partita di calcio”. Intanto, è in corso il Consiglio Straordinario di Lega Serie A, che dovrebbe prendere decisioni importanti sul futuro del campionato di calcio.

L’ipotesi è che le partite previste per il weekend appena trascorso saranno rinviate a lunedì 9 marzo, quando scadrà il decreto sulle “porte chiuse”, quindi il campionato potrebbe concludersi semplicemente una settimana dopo. Chiaramente, questa situazione causa problemi anche di natura economica, che riguardano tutto il mondo dello sport e da più parti c’è la richiesta di aiuto per poter andare avanti regolarmente nelle competizioni sportive programmate. Tra questi, c’è la richiesta di Legabasket: si chiede di “insediare un tavolo di lavoro dove affrontare l’adozione delle misure economiche necessarie per consentire alle società di fare fronte a una situazione che, se prolungata, rischia di mettere in serio pericolo la sostenibilità del movimento”.