Conosciamo meglio la storia di Cesare Rascel: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del figlio d’arte di Giuditta Saltarini e Renato Rascel

Cesare Ranucci, in arte Rascel, nasce a Roma il 27 febbraio 1973, figlio d’arte nato da Renato Rascel e Giuditta Saltarini. Fin da piccolo frequenta le quinte di palcoscenici impegnati dalle rappresentazioni teatrali dei genitori. Si laurea alla Berklee College of Music di Boston in Composizione e Sound Engineering, vivendo anche per dieci anni negli Stati Uniti dove si occupa di produzione musicale per alcune band emergenti di Boston.

Successivamente il trasferimento a New York: nel 1998 diventa l’executive producer del “Concerto Napoletano” della produzione Naples on Broadway con Miranda Martino e Andrea Bianchi al Judith Anderson Theater. In America fonda anche una società di produzione musicale la RMP Inc. prima del suo ritorno in Italia nel 2001. Così si occupa di Gruppi musicali curandone la direzione musicale e la produzione e di produzioni musicali per programmi televisivi come “Nuti alla Meta” per RAIsat con Francesco Nuti per la regia di Adelmo Togliani, Full Metal Otaku per Canal Jimmy ed altri. Poi nel 2004 Cesare diventa consulente creativo ed autore per la Rai nella divisione chiamata “Rai Futura”. Durante gli anni Rai Cesare partecipa ad una serie di progetti, come “Think Social” per RAI2 con l’amico autore Andrea Materia.

Nel 2007 diventa autore con la Endemol Italia, ma lascia subito la sua nuova avventura per dedicarsi alle produzioni musicali. Fonda la band rock “FAS – Frequenze Accuratamente Scelte” di cui è anche il cantante: produce il singolo “In Silenzio” ed il videoclip, girato in pellicola 16mm al Teatro dell’Opera di Roma, e partecipa ad alcune trasmissioni televisive tra cui CD Live su Rai2.

Nel 2019 insieme al socio Beppe Stanco, Cesare assume l’incarico della gestione artistica musicale della 12ma edizione del Festival della musica italiana di New York meglio conosciuto come NYcanta. Da gennaio a luglio gestisce le audizioni su tutto il territorio italiano per trovare i cantanti che partecipano alla finale nella Big Apple.

La finale ha luogo nell’ottobre 2019 a New York presenziato da Rascel in giuria con Beppe Stanco, Fausto Leali, Clementino, e l’Onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald.

Cesare Rascel chi è: vita privata

Della sua sfera personale si sa ben poco: non si conosce se sia o meno sposato con figli. Ha un profilo Instagram ufficiale che vanta circa mille follower sul quale condivide i propri scatti della vita privata.