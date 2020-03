Belen irriconoscibile, differenze tra ieri e oggi: ecco com’era

Una bellezza fuori dal comune per Belen: due scatti in rete a confronto per mostrare i cambiamenti e le differenze della showgirl

Una Belen mozzafiato che toglie davvero il respiro. La bella showgirl argentina è sempre protagonista con i suoi scatti bollenti sul suo profilo Instagram. La moglie di Stefano De Martino è stata protagonista a C’è Posta per te insieme a suo marito con Pio ed Amedeo con risate imperdibili. Due foto a confronto hanno fatto scatenare i followers che hanno evidenziato le differenze tra ieri ed oggi della showgirl.

Visualizza questo post su Instagram Bᴏɴsᴏɪʀ @toryburch #𝘗𝘍𝘞 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Feb 2020 alle ore 10:52 PST

LEGGI ANCHE >>> Steven Spielberg, la figlia pornostar è stata arrestata: gravissime accuse

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Belen irriconoscibile, differenze tra ieri e oggi: i commenti dei fan

Uno scatto pubblicato dal profilo Instagram uominiedonneamicitv mette a confronto Belen di ieri e di oggi. Tanti i commenti dei followers che hanno sempre esaltato sempre la bellezza della donna: “Sembra gnocca ieri oggi domani e dopodomani”. Un altro utente ha aggiunto: “In pratica si è scolorita” mettendo in risalto il colore dei suoi capelli. Altri fans più cattivelli hanno scritto: “Si è rifatta naso, bocca, seno… e non ne aveva bisogno. 👎”.