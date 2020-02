Walter Cargill festeggia oggi un compleanno decisamente insolito – e contro ogni probabilità, visto che alla nascita (prematura) pesava solo 2 kg.

C’è un uomo che oggi festeggia un doppio compleanno: compie 92 e 23 anni nello stesso giorno. Si chiama Walter Cargill, è di Scartho (Inghilterra), ed è nato per l’appunto il 29 febbraio, un giorno “intercalare” che ricorre solo una volta ogni quattro anni.

Il compleanno sui generis di un uomo al quale erano state date solo poche ore di vita

L’ex ferroviere britannico ha voluto celebrare la ricorrenza circondato dai suoi amici e dalla sua famiglia. Sua figlia, Denise Portus, ha parlato a nome di suo padre e ha raccontato a Grimsby Live come il fatto stesso che sia vissuto fino a oggi sia un piccolo miracolo: “E’ nato ad Aby, nel Lincolnshire, il 29 febbraio 1928 e pesava solo 2 kg. Inizialmente i medici gli diedero solopoche ore di vita, visto che era così piccolo, ma lui ha tenuto duro andando contro le loro previsioni… Ha avuto una vita lunga e svolto un sacco di lavori in tutto il Lincolnshire.

“Ha sposato sua moglie, Audrey, nel 1961 – continua Denise Portus – , e ha avuto le sue tre figlie, Annette, Elaine e io prima del 1968”. Oggi il 92enne/23enne ha anche sei nipoti e tre pronipoti. Negli anni non bisestili, Walter di solito festeggia il suo compleanno il 1 ° marzo, ma la sua famiglia si impegna sempre a fare uno sforzo extra quando arriva il 29 febbraio. “Cerchiamo sempre di fare qualcosa di speciale per i suoi compleanni per l’anno bisestile – conclude la figlia -. L’ultima volta, siamo andati a pranzo fuori per festeggiare e nessuno è riuscito a capire perché stessimo celebrando un 22° compleanno!”.

