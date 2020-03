Viaggi per la famiglia in estate: i parchi divertimento in Italia

Una vacanza all’insegna del divertimento in estate: i parchi divertimento da vedere assolutamente in Italia.

Per cercare di contrastare un po’ la paura che l’epidemia di coronavirus ha instillato in tutti noi in questo periodo storico si potrebbe pensare di organizzare, magari in primavera inoltrata o in estate una bella gita nei parchi divertimento più interessanti e divertenti d’Italia. Una vacanza per ridare a tutti il sorriso e per comunque permetterci di sognare. Ci sono tantissimi parchi divertimento in Italia con attrazioni per i più piccoli, ma anche per i più grandi ricche di adrenalina. Qui potrete realizzare il vostro sogno di fare una vacanza entusiasmante e divertente e i parchi divertimento ce ne sono moltissimi in Italia. Come Gardaland, Mirabilandia, ma anche parchi a tema come l’AcquaFan.

Parchi divertimento: Gardaland e Rainbow Magicland

Partendo da Gardaland iniziamo questo viaggio nel divertimento. Siamo in Veneto vicino al Lago di Garda e questo parco divertimento è nato nel 1975. Oggi le attrazioni sono tantissime e le offerte sono sempre più vaste tanto che questo parco è collocato nella classifica dei migliori 15 parchi divertimento del mondo intero. Ci sono attrazioni per i più piccoli, ma anche per i più grandi, magari a tema Star Wars o per gli eroi degli Avengers.

Altro parco divertimento in Italia, vicino a Roma è il Rainbow Magicland. Nella località di Valmontone nasce nel 2011 e all’interno ci sono tantissime attrazioni divise per aree tematiche che sono dedicati ad alcuni dei personaggi più amati del mondo dei cartoni animati. Ma anche dei film e della TV sia per grandi che per piccini. Basterà scegliere e troverete l’attrazione che più vi aggrada.

Un tuffo all’Acquafan e poi a Mirabilandia

Se decidete di andare poi a fare una vacanza in estate nei parchi divertimento non potrete proprio perderevi l’Aquafan il parco acquatico più famoso d’Europa proprio a Riccione. Si estende su una superficie di 150000 metri quadrati e all’interno troverete scivoli di ogni tipo e di ogni altezza proprio per soddisfare e andare incontro alle esigenze di tutti, grandi e piccini. Ci sono giochi più divertenti e altri invece più tranquilli. In ultimo non possiamo non citare il parco di Mirabilandia nato nel 1992 a Ravenna.

È un parco divertimenti simile a quello di Gardaland anche in questo caso con attrazioni e divertimenti per tutte le età. Il parco è enorme perché occupa 85 ettari di terreno e ci sono anche diverse aree adibite proprio gli spettacoli dal vivo per un divertimento Non Stop.