Papa Francesco rinvia le udienze ufficiali di oggi – VIDEO

Papa Francesco continua il riposo cautelativo per l’indisposizione che da ieri lo affligge: dopo la Messa a Casa Santa Marta ha rinviato le udienze di oggi.

Dopo aver celebrato il mercoledì delle Ceneri in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha rinunciato all’atto penitenziale del clero durante la giornata di ieri. L’impegno era previsto nella chiesa di San Giovanni in Laterano, ma il Pontefice ha dovuto rinunciare a causa di una lieve indisposizione. A comunicarlo era stato il direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni, sottolineando come non ci fosse da preoccuparsi per le condizioni di salute del Santo Padre.

Questa mattina il Pontefice si è presentato regolarmente per la Santa Messa a Casa Santa Marta, ma oggi pomeriggio non si recherà agli udienze ufficiali in programma. A darne notizia è sempre il direttore della Sala Stampa che dice: “Il Santo Padre ha celebrato messa questa mattina e al termine, come di consueto, ha salutato i partecipanti, ma ha ritenuto di rinviare le udienze ufficiali di oggi. Gli incontri in agenda a Casa Santa Marta proseguono regolarmente”. Insomma prosegue il riposo cautelativo che, in ogni caso, non comporterà l’annullamento degli impegni previsti.

