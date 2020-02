Dario Bressanini, chi è: carriera del chimico e divulgatore scientifico

Carriera del chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini, chi è: cosa sapere su di lui, i suoi video e tutte le informazioni utili.

Nato a Saronno classe 1963, Dario Bressanini è un volto noto anche a livello mediatico, essendo chimico e divulgatore scientifico, che usa anche Youtube per realizzare e postare video con consigli utili.

Inoltre, è uno dei volti che in questi giorni di Emergenza Coronavirus abbiamo imparato a conoscere. In particolare, attraverso il suo blog sul sito dell’Espresso, ha dato consigli su come realizzare l’Amuchina fai-da-te.

Cosa sapere sul chimico Dario Bressanini

Titolare sulla rivista Le Scienze della rubrica Pentole e provette dedicata all’esplorazione scientifica del cibo, Dario Bressanini è ricercatore presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università dell’Insubria a Como. Diverse sono le sue pubblicazioni a scopo di divulgazione scientifica, tra cui “Le bugie nel carrello. Le leggende e i trucchi del marketing sul cibo che compriamo” e il precedente “OGM tra leggende e realtà. Chi ha paura degli organismi geneticamente modificati?”.

Ha collaborato a trasmissioni televisive, partecipando a programmi per Raitre e la Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana. In radio, è ospite ricorrente in alcune trasmissioni sul tema dell’alimentazione che vanno in onda su Radio24. Dal 2007, è autore del popolare blog Scienza in Cucina, su Repubblica e L’Espresso online. Diverse le sue battaglie portate avanti, da quelle contro gli antivaccinisti a quelle contro i complottisti dell’11 settembre. Attivo sui social, su Instagram ha spiegato attraverso delle brevi storie a cosa serve la quarantena in caso di epidemia.