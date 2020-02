Fabrizio Pregliasco, chi è il noto virologo: carriera e curiosità

Chi è il noto virologo Fabrizio Pregliasco: la lunga carriera e curiosità sul medico e scienziato italiano noto personaggio televisivo.

Virologo e ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco è uno dei volti che in questi giorni di Emergenza Coronavirus abbiamo imparato a conoscere.

Lo scienziato e medico italiano è anche Direttore Sanitario dell’IRCCS Galeazzi di Milano. Ricopre questo incarico dal 2015. In precedenza è stato direttore sanitario della Casa di Cura Ambrosiana S.r.l., Cesano Boscone.

La lunga carriera del virologo Fabrizio Pregliasco

Prima ancora, Responsabile del Servizio Igienistico-Organizzativo e Direttore Scientifico della Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS, Cesano Boscone. Classe 1959, residente a Milano, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano nel 1986. Dopo l’abilitazione, si è specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento Sanità Pubblica, quindi in Tossicologia. Nel 1995, ha iniziato la sua carriera di dirigente medico. Infatti è quell’anno che arriva la nomina a direttore sanitario della Casa di Cura Ambrosiana S.r.l. di Cesano Boscone.

Dal 2013 è Presidente Nazionale dell’ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e Vicepresidente di SAMI Samaritan International. Attualmente ai vertici del Galeazzi di Milano, dal 2005 ad oggi è Professore Aggregato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Nella sua carriera, si è visto pubblicare oltre 150 articoli su riviste nazionali e internazionali e ha partecipato come relatore a moltissimi convegni di valore nazionale e internazionale. Da un punto di vista mediatico, è uno degli scienziati e medici italiani più presente in televisione.