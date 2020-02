Stasera in tv – Dritto e rovescio: ospiti e anticipazioni di oggi 27 febbraio

Questa serata in tv vedrà l’appuntamento con Dritto e Rovescio di Rete 4 con Paolo Del Debbio: tutti gli ospiti e le anticipazioni di oggi

Rete 4 stasera in televisione porta uno dei suoi maggiori talk di approfondimento, ossia Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio incontrerà personalità di spicco appartenenti al mondo della politica e della carta stampata per discutere delle questioni che più gravano sull’economia e sullo spirito del nostro Paese.

Il programma inizierà alle ore 21.25 su Rete 4.

Vediamo insieme tutti gli ospiti e su cosa si concentrerà la trasmissione.

Dritto e rovescio di Rete 4: aggiornamenti sul Cornavirus e sull’attualità

Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio affronterà assieme a politici, giornalisti e medici la questione Coronavirus.

Le statiste ci indicano come al terzo posto fra i Paesi che hanno subito la maggiore diffusione del contagio, ma come moti hanno sottolineato, questo risultato potrebbe essere falsato anche dal fatto che l’Italia stia effettuando maggiori controlli.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si esprimerà in un’intervista in merito alle conseguenze economiche e sociali che l’emergenza Coronavirus sta provocando e provocherà nel prossimo futuro.

Molti saranno gli aggiornamenti in tempo reale sull’emergenza sanitaria del covid-19 in Italia che, al momento, ha registrato oltre 350 contagiati e circa 11 vittime.

Il parere degli esperti

La malattia si è diffusa principalmente in Lombardia e Veneto, regioni che, per arginare il problema, hanno messo in atto un rigido protocollo. Siederà in studio il direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, il professor Giovanni Rezza, che farà chiarezza sui rischi reali cui la popolazione italiana incorre. La mala informazione, secondo i maggiori esperti in materia, ha creato un allarmismo eccessivo, pur non essendo il Coronavirus un problema da sottovalutare.

Fra gli esponenti del settore sanitario verrà sentito anche il parere del dottor Matteo Bassetti, infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova.

L’intervento del Governo: è stato adeguato o sono stati commessi degli errori?

Interverranno sull’argomento per discutere sull’intervento del Governo il senatore della Lega Gianmarco Centinaio, il deputato di Italia Viva Luciano Nobili, il direttore di La Verità Maurizio Belpietro, e la giornalista Claudia Fusani. La domanda che gli ospiti di Dritto e rovescio si porranno è perché il nostro Paese abbia subito un numero di contagiati più alto rispetto agli altri Stati europei.

La motivazione di un tale contagio per alcuni è da imputare all’eccessiva affluenza migratoria e su questo argomento si esprimerà il direttore di Libero Quotidiano, Vittorio Feltri. Parteciperanno al dibattito anche l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, Paolo Brosio, Rosanna Lambertucci e i giornalisti Luigi Amicone, Giuseppe Cruciani e Sara Manfuso.

