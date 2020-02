Ritrovato senza vita il corpo di Giovanni Montesano, lo studente universitario 30enne di Matera.

Lo studente universitario di Matera Giovanni Montesano è stato ritrovato senza vita in una zona impervia dell’area del torrente gravina da un elicottero dei Vigili del Fuoco. Da giorni Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco stavano effettuando le ricerche con il 30enne che aveva fatto perdere le sue tracce. Per ora non si conosce il motivo della scomparsa: non si esclude anche un gesto volontario.

Matera, le ricerche per Giovanni Montesano

Lo stesso Giovanni era andato via da casa cinque giorni fa: aveva con sè il cellulare. I familiari avevano subito denunciato la sua scomparsa ed erano partite le ricerche. L’appello era andato in onda un appello nella trasmissione televisiva Chi l’ha visto. Come svelato da chi lo conosceva bene, Giovanni, era solito passeggiare in quella zona da solo tra i sassi.