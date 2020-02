Stasera in tv – Italia’s Got Talent 2020: anticipazioni di oggi, 26 febbraio

Stasera in tv – Italia’s Got Talent 2020: anticipazioni di oggi, 26...

La sesta puntata di audizioni continua a Italia’s Got Talent 2020 con tanti concorrenti che cercheranno di stupire i giudici: le anticipazioni su cosa accadrà questa sera in tv.

La sesta e penultima puntata delle audizioni di Italia’s Got Talent con i giudici Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini andrà in onda questa sera in tv su TV8 a partire dalle ore 21.30.

Cosa accadrà? Scopiamolo insieme.

Leggi anche –> Joe Bastianich, chi è: età, moglie, carriera, vita privata dell’imprenditore

Italia’s Got Talent 2020: c’è una novità

Quest’anno anche il pubblico avrà il suo Golden Buzzer che, finita la settima puntata, potrà decidere di utilizzare tramite il televoto. Saranno quindi i telespettatori a decretare il dodicesimo finalista in gara.

Italia’s Got Talent 2020, i concorrenti di stasera:

un pianista e un batterista

il duo si esibirà sulle note di Beethoven;

il duo si esibirà sulle note di Beethoven; un percussionista di 5 anni

il bimbo suonerà il tamburello in un modo del tutto inaspettato;

il bimbo suonerà il tamburello in un modo del tutto inaspettato; una compagnia di danza

i ballerini racconteranno L’amore ai tempi dell’All you can eat;

i ballerini racconteranno L’amore ai tempi dell’All you can eat; un ragazzo di origini africane

si esibirà in un monologo comico improntato sulle disuguaglianze sociali;

si esibirà in un monologo comico improntato sulle disuguaglianze sociali; l’autore e compositore della hit Mueve la colita

entusiasmerà il teatro con la sua musica;

entusiasmerà il teatro con la sua musica; un gruppo di africani

riprenderà Per un milione dei Boomdabash , reinterpretandolo in modo del tutto personale;

riprenderà Per un milione dei , reinterpretandolo in modo del tutto personale; una ragazza dedicherà alla sua migliore amica cieca la sua esibizione

la giovane dimostrerà che anche ballare senza vedere sia possibile.

I finalisti:

i Sunshine Gospel Choir di Torino

i World Taekwondo Demonstration Team

Claudia Lawrence

Andrea Fratellini e Zio Tore

Iorio Family

Silvio Cavallo, chitarrista

Antigravity Show, duo futurista

la Compagnia Colonna di pole dance

I concorrenti finalisti, alla fine della settima puntata, saranno 12 e potranno accedere di diritto alla finale di Italia’s Got Talent 2020 che inizierà il 6 marzo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI