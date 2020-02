Saronno choc, il Sindaco: “Rischiamo 1.200 morti per il Coronavirus”

Saronno choc, il Sindaco Alessandro Fagioli, della Lega, ha comunicato ufficialmente di “rischiare 1.200 morti per il Coronavirus”.

A Saronno, in Lombardia, un’ordinanza dai toni decisamente apocalittici è finita al centro delle polemiche. L’ha scritta e firmata ieri il sindaco di Saronno, appunto, tra i vari provvedimenti presi relativamente al diffondersi del Coronavirus nella regione. “La Città di Saronno ha poco meno di 40.000 abitanti e qualora nel caso peggiore, venissero tutti contagiati, rischieremmo di avere, stando al 3% di decessi, circa 1200 decessi”, si legge nel documento scritto da Alessandro Fagioli per ufficializzare la chiusura del mercato cittadino. “Pur nella consapevolezza che si tratta di un dato non estrapolabile scientificamente, ma non avendo al tempo stesso controprove, è da tenere in considerazione nella tutela della salute pubblica ed in particolar modo per la fascia debole della popolazione ovvero di chi ha già patologie in corso”. Il Sindaco Fagioli fa parte del partito della Lega.

Saronno sotto choc, il Sindaco: “Rischiamo 1.200 morti”, ma poi si corregge

In un post su Facebook il Sindaco di Saronno Alessandro Fagioli ha spiegato che “all’interno del provvedimento sono stati inseriti concetti esemplificativi atti a rafforzare il senso del fenomeno in corso, sottolineando il possibile coinvolgimento dei soggetti più deboli a maggior rischio di ricovero. Evitando il contagio si scongiura il probabile intasamento delle strutture sanitarie e la ripresa della vita normale”. Dopo la polemica scoppiata sull’inutile allarmismo, oggi Fagioli ha “fatto un passo indietro”: “Ammetto che c’è stato un errore comunicativo e se questo ha scaturito allarme me ne scuso, non era la mia intenzione. Detto questo rimane validissima la motivazione principale per la quale ho deciso di introdurre questo e altri provvedimenti e cioè quello della tutela della salute pubblica dei miei cittadini”, ha scritto.

