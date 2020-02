Ryanair: le offerte per volare in estate, dove andare e i prezzi

Le offerte Ryanair per volare senza spendere troppo e, anzi, risparmiare e raggiungere sia l’Europa che l’Italia. Il tutto in estate e primavera, quando si spera che l’emergenza Coronavirus sia passata.

Per chi ama viaggiare è tempo di rimettersi in moto o di pensare almeno alle vacanze da fare passata l’ansia per il coronavirus perché la compagnia aerea Ryanair ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi fedeli clienti. Ci sono infatti sempre più offerte che propongono voli a partire da €9,90 – solo andata – per andare alla scoperta dell’Europa e di tutte le meravigliose città del nostro continente.

Le offerte per volare ad un prezzo scontato

Si può volare, quindi un prezzo super scontato da maggio ad agosto. Ad esempio, partendo da Milano, potrete raggiungere la piccola Venezia ossia Timisoara la città più particolare della Romania. Oppure potreste andare a Marsiglia partendo da Bologna, città Marittima nel sud della Francia che ricorda un po’ la nostrana, Genova o Palermo luoghi dove tante etnie diverse si fondono e diventano luoghi di incontro meraviglioso. Altri voli particolari e viaggi che si possono fare con Ryanair a prezzi assolutamente convenienti si possono trovare direttamente sul sul sito.

Offerte Ryanair per l’estate

Se invece state cercando già delle offerte per l’estate, quindi per agosto, Ryanair propone sempre delle offerte a €18 per partire da maggio ad agosto e andare a visitare alcune location super interessanti estive. Potete infatti volare da Milano ad Alghero a soli €16; da Milano ad Alicante sempre a €16; oppure allo stesso prezzo rilassarvi al sole di Malta o di Santander. Leggermente più caro ma rimaniamo nei dintorni dei €22 è un viaggio a Malaga o Corfù in Grecia con €30. Stesso discorso per Gran Canarie, Spagna, Tenerife, Rodi. Tantissimo offerte, quindi: una più interessante dell’altra che la compagnia aerea propone.

L’opzione “voli del giorno”

Se non vi basta c’è la sezione voli del giorno sul sito Ryanair che propone questa volta 3 giorni a Londra andata e ritorno da sabato 21 a martedì 24 marzo a soli €43 oppure Si può volare da Genova a Bari sempre per lunedì 16 a lunedì 23, quindi sette giorni a €48. Basterà semplicemente scegliere il tipo di viaggio che maggiormente vi interessa e andare alla scoperta di queste straordinarie nuove offerte per visitare luoghi e location completamente nuove.

Ciò che vi ferma è solamente la fantasia perché speriamo che la situazione Coronavirus e le varie restrizioni degli altri paesi nei nostri riguardi vengano nettamente ridotte o, persino cancellate.