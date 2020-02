Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 23 febbraio

A Domenica Live a sorpresa torna la lite a quattro fra Paola Caruso e Daniele Pompili contro Floriana Secondi e Moreno Merlo con novità scottanti, ma ci sarà anche una storia a lieto fine: tutti i dettagli

La lite più ingarbugliata nella storia di Domenica Live torna a riproporsi oggi su Canale 5 a partire dalle ore 17.20. Quelli che sono diventati ormai i 4 indiscussi protagonisti del programma anche oggi si daranno a vicenda filo da torcere.

Chi si esibirà inoltre a Domenica Like? Vediamolo insieme.

Domenica Live, a sorpresa il duetto Mercedesz Henger / Lucas Peracchi

Le cose sembrano tornate al loro posto a Casa Henger.

Dopo il tumulto dovuto alle dichiarazioni di Eva Henger sui social riguardo le presunte violenze subite da Mercedesz da parte del fidanzato e la rivelazione della ragazza sul fatto che Schicchi non sarebbe stato suo padre biologico, le polemiche si sono susseguite sino alla fine della scorsa stagione di Domenica Live. Con non poco sforzo è stata proprio la padrona di casa ad aiutare la riconciliazione fra madre e figlia e fra suocera e genero.

Da allora le cose sembrano essersi sistemate, tanto che proprio nell’ultima puntata di Domenica Live del 2019 Lucas Peracchi ha portato un mattoncino alla sua bella, simbolo del suo desiderio di convolare a nozze.

I due oggi torneranno nello studio di Barbara D’Urso per esibirsi nella competizione Domenica Like reinterpretando il film cult 9 settimane e mezzo.

Morgan e I suoi rapporti con la famiglia

Si torna anche sulla vicenda dello sfratto di Morgan dalla sua abitazione e, ovviamente, sulle conseguenze del suo gesto contro Bugo durante Sanremo 2020.

Sulla faccenda sfratto la madre dell’artista, che non sentiva telefonicamente né vedeva il figlio da anni, ha dichiarato a Barbara D’Urso:

“Volevo aiutarlo, lui mi ha detto di averlo abbandonato”.

Effettivamente più volte il cantante ha raccontato di essere stato abbandonato dalla sua famiglia in quella difficile occasione, dichiarazioni totalmente incongruenti rispetto al resoconto della storia riportato dalla madre.

