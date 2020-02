Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi 23 febbraio

Domenica in torna con l’intervista di Mara Venier a Carlo Verdone e tante altre saranno le personalità di spicco che siederanno negli studi Rai: gli ospiti

La puntata numero 24 di Domenica in, per l’edizione 2019/2020, andrà in onda oggi a partire dalle ore 14.00, come sempre su Rai 1. Tornata ormai stabilmente negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e conclusa la parentesi Sanremese, Mara Venier sfodererà oggi, 23 febbraio, ospiti e… sorprese!

Scopriamo insieme cosa accadrà durante la puntata.

A Domenica in Carlo Verdone

L’esperienza di Sanremo 2020 continua a essere centrale nella trasmissione condotta dalla zia Mara Venier, tuttavia pian piano il focus del programma di intrattenimento si sta spostando nuovamente a un ampio sguardo sull’attualità (che in fin dei conti è da sempre stata una caratteristica di Domenica in).

Il personaggi proveniente dal mondo dello spettacolo più atteso è certamente Carlo Verdone. L’attore si presterà a un’intervista a tu per tu con la conduttrice non appena si aprirà il sipario di Domenica in. In occasione dell’uscita del suo ultimo film intitolato Si vive una volta sola (nelle sale dal prossimo 26 febbraio), Carlo Verdone ripercorrerà le tappe della sua carriera con la conduttrice veneta, raccontando aneddoti inediti e curiosità che lo riguardano.

Successivamente si torna con la mente al Festival di Sanremo 70°.

Ospiti di oggi:

Francesco Gabbani

si esibirà nella canzone Viceversa, brano che si è classificato al secondo posto al Festival della canzone italiana;

canterà il brano Finalmente io;

si esibirà nel singolo intitolato Baciami adesso;

il gruppo canterà il brano Dov’è

la cantante si esibirà nella sua canzone sanremese Niente – Resilienza ‘74 e verrà intervistata dalla zia;

l’artista riporterà negli studi Fabrizio Frizzi i suoi personaggi più famosi e si esibirà anche nelle canzoni più acclamate nella storia del Festival di Sanremo.

