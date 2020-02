Coronavirus: primo caso a Milano, ricoverato al San Raffaele

Primo caso di Coronavirus a Milano, ricoverato al San Raffaele: confermata la positività al virus, situazione sempre più preoccupante.

C’è un nuovo caso accertato di Coronavirus in Lombardia e che smentisce le rassicurazioni delle scorse ore. Infatti, è stato confermato il primo paziente positivo a Milano.

Si fa dunque sempre più preoccupante la situazione in Italia per quanto concerne il Coronavirus: il nostro Paese è ora tra quelli occidentali quello con il maggior numero di infetti e primo anche per decessi.

Chi è il primo caso di Coronavirus a Milano

Dalla zona di Codogno i contagi si sono allargati al Pavese, quindi un caso viene registrato a Torino e uno ora a Milano. Il caso di Torino riguarda un paziente entrato in contatto con il cosiddetto “paziente 1”, il 38enne di Codogno. Nel capoluogo meneghino risulta invece positivo un paziente ricoverato in isolamento all’ospedale San Raffaele. Non si conoscono le condizioni di entrambi.

A questi casi si aggiungono tre casi di pazienti positivi in provincia di Piacenza, tutti legati al focolaio lombardo. Ormai sembra chiaro che i casi di contagio aumenteranno nelle prossime ore. Intanto, dallo Spallanzani arrivano buone notizie: il marito della coppia cinese e il ricercatore italiano sono guariti.