Conosciamo meglio la storia del primo italiano morto per Coronavirus: ecco chi era Adriano Trevisan, l’uomo che ha lasciato tre figli

Adriano Trevisan non ce l’ha fatta ed è così la prima vittima di Coronavirus morta in Italia. L’uomo di 78enne era ricoverato da 15 giorni. Adriano era uno dei due contagiati nel padovano, dove è positivo anche un suo compaesano di 67 anni. Trevisan, padre di tre figli fra cui un ex sindaco del Paese, era in gravi condizioni come svelato dai medici e si trovava in terapia intensiva quando le sue condizioni si sono aggravate. Il decesso è arrivato intorno alle 22.45. Nel pomeriggio lo stesso Governatore Zaia aveva svelato: “Per noi le analisi sono positive, stiamo aspettando conferma dallo Spallanzani. Siamo preoccupati”.

Adriano Trevisan, le curiosità sulla vicenda

All’interno dell’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova, dove è morto Adriano Trevisan, ci sarebbero alcuni test positivi tra i tamponi già effettuati come svelato da Ansa. Nell’ospedale sarebbero stati sottoposti ai test circa 600 persone. C’è un altro uomo che è risultato positivo al Coronavirus che è un suo compaesano di 67 anni. I due pensionati andavano a giocre a carte negli stessi due bar, che ora sono stati chiusi con un’ordinanza del sindaco Giuliano Martini.