Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 21 febbraio

Il Grande Fratello Vip, su Canale 5 stasera in televisione, giunge alla tredicesima puntata: Asia Valente verrà squalificata? Tutte le anticipazioni

il reality show condotto in prima serata da Alfonso Signorini, con la partecipazione nel ruolo di opinionisti di Pupo e Wanda Nara approda alla tredicesima puntata. Quella che è stata definita una delle edizioni più litigiose di sempre al GF oggi subirà un altro scossone.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Canale 5.

Scopriamo insieme cosa è accaduto e qualche anticipazione su cosa succederà durante questa serata in tv.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, Sara Soldati regala una doccia bollente al pubblico

Grande Fratello Vip 4: anticipazioni sulla tredicesima puntata

Questa sera in tv al Grande Fratello Vip 4 si discuterà dei principali avvenimenti accaduti nella Casa durante questi ultimi giorni. A partire dalla pace ritrovata fra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese al litigio di Pago con Andrea Montovoli, sarà una serata dove da discutere ce ne sarà in abbondanza. L’incontro fra Clizia Incorvaia con Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori di Paolo, non è andato infatti come previsto e questo ha influito non poco sul percorso dei due gieffini nella Casa. Alla nomination stabili Licia Nunez e Pago e uno dei due a breve potrebbe ritrovarsi a essere accompagnato alla porta (rossa). Particolare è stato l’episodio accaduto a uno dei 3 nuovi aspiranti concorrenti, ossia Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati. Entrata in Casa durante la scorsa puntata, l’influenzar Asia Valente ha raccontato:

“Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo. Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate. Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco”.

La coinquilina Paola Di Benedetto ha interrotto il racconto dicendo:

“Ti hanno detto che non potevi dircelo?”

Da regolamento, infatti, all’interno della Casa non può essere raccontato in nessun caso ciò che accade fuori. Spetta solo al presentatore il compito di fare da tramite tra i concorrenti e il mondo esterno. La show girl è stata subito convocata in confessionale dalla redazione del programma e oggi scopriremo se la sua disattenzione porterà a conseguenze dirette e la sua avventura dovrà finire ancora prima di essere iniziata.

I concorrenti rimasti in gara:

Adriana Volpe

Andrea Montovoli

Antonella Elia

Antonio Zequila

Aristide Malnati

Clizia Incorvaia

Andrea Denver

Fabio Test

Fernanda Lessa

Paola Di Benedetto

Paolo Ciavarro

Patrick Ray Pugliese

Licia Nunez (nominata)

Pago (nominato)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI