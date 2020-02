Bimbe muoiono in un tragico incidente stradale insieme ai genitori

Un’intera famiglia, comprese le due bimbe di 1 e 3 anni, è deceduta nelle Highlands scozzesi dopo un terrificante incidente stradale.

Una famiglia scozzese stava viaggiando a bordo di una Mini Cooper sulla A 82 quando, giunta all’altezza di Hillfarm (Fort Williams, Highlands) si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta guidata da una donna di 56 anni. L’impatto tra i due veicoli è stato violentissimo e ad avere la peggio sono stati proprio i componenti della giovane famiglia.

Quando i paramedici sono giunti sul luogo dell’incidente, infatti, la mamma di 26 anni, il papà di 25 e le due bimbe di 1 e 3 anni erano già deceduti. Il personale medico, infatti, non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso sul luogo. E’ andata meglio alla dona che si trovava a bordo dell’altra auto: questa è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate, ma pare non sia in pericolo di vita.

Bimbe muoiono in un incidente stradale: la polizia indaga sull’accaduto

La polizia giunta sul luogo del tragico sinistro ha chiuso il tratto stradale per 11 ore al fine di fare i rilevamenti necessari a ricostruire la dinamica. Al momento, infatti, non è chiaro come le due auto si siano scontrate, né quale delle due abbia invaso la corsia dell’altra. Per questo motivo il sovrintendente della polizia locale, Simon Bradshow, ha richiesto l’ausilio dei cittadini: “Le indagini sull’incidente continuano. Chiedo a chiunque sia in possesso di informazioni o di riprese fatte tramite dashcam di farsi avanti”. In seguito è apparso in rete un appello di Scotland Yard sul quale si legge: “La polizia scozzese è alla ricerca di informazioni riguardo l’incidente stradale letale avvenuto a Hillfarm, Torlundy, intorno alle 17:30 di giovedì 20 febbraio”.