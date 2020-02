Pisa | neonato morto in incidente | scoppia airbag | aveva 2 mesi

Aveva solamente 2 mesi il neonato morto in un incidente presso Pisa. A causargli lesioni fatali un malfunzionamento dell’airbag. Il decesso si è verificato alcune ore dopo la tremenda sciagura, dopo il ricovero in ospedale.

Un neonato morto a seguito di un grave incidente stradale. La sciagura tremenda ha avuto luogo a Pisa nel pomeriggio di domenica 16 febbraio 2020.

LEGGI ANCHE –> Vercelli, bambino investito | travolto da auto mentre passeggiava

I genitori del piccolo stavano viaggiando in auto ed avevano adeguatamente alloggiato il loro neonato, sistemandolo con cura nell’ovetto situato nel retro della vettura. Purtroppo però la loro auto è rimasta coinvolta in un tamponamento con altre due vetture. A seguito dei rilievi svolti dagli agenti della polizia municipale, emerge però che a causare le gravissime ferite al neonato morto poi successivamente in ospedale sarebbe stato un difetto nel funzionamento dell’airbag.

LEGGI ANCHE –> Figlio ucciso dai genitori | muore di fame | “Aveva mangiato la copertina”

LEGGI ANCHE –> Roma, bimbo investito sulle strisce: il dramma e la polemica

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Neonato morto, ad ucciderlo le lesioni causate dallo scoppio dell’airbag

Gonfiandosi, l’attrezzatura deputata al salvataggio della vita ha invece ceduto. Lo scoppio ha provocato delle lesioni gravissime al piccolo. Trasferito in codice rosso in ospedale, il bimbo è spirato poche ore dopo. Alla guida del veicolo c’era il papà, mentre la mamma ed un altro loro figlio erano seduti dietro. Fatali alla piccolissima vittima un trauma cranico e toracico, che il personale medico in ospedale non sono riusciti a tamponare. Il decesso ha avuto luogo alle 22:30. La famiglia era originaria dell’Albania ma risiedeva da molto tempo in una località della provincia di Pis

LEGGI ANCHE –> Investito e ucciso | ritrovato dopo 2 giorni | pirata della strada scappa