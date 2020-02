Iaia Forte, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice

Iaia Forte è un’attrice italiana di straordinario fascino, talento e carisma. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Iaia Forte è la bellissima attrice napoletana che, con la forza del suo talento e della sua tenacia, ha toccato le più alte vette della fama tra cinema, teatro e televisione.

L’identikit di Iaia Forte

Iaia Forte, all’anagrafe Maria Rosaria Forte, è nata a Napoli il 16 marzo 1962. Si è diplomata al Centro sperimentale di cinematografia e ha debuttato in teatro con Toni Servillo, vincendo per Il misantropo di Molière il Premio della Critica come migliore attrice. Ha collaborato a lungo con il gruppo Teatri Uniti e sempre in ambito teatrale ha lavorato con Leo de Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Federico Tiezzi e Emma Dante, partecipando a spettacoli premiati dalla critica.

Dopo alcune parti minori, Iaia Forte al cinema ha interpretato Libera di Pappi Corsicato, con cui ha lavorato anche ne I buchi neri, I vesuviani e Chimera. Ha inoltre collaborato con Maurizio Nichetti, Marco Ferreri, Tonino De Bernardi, Mario Martone, Renato De Maria e Marco Risi, ottenendo due Nastri d’argento e un premio Sacher come migliore attrice protagonista. E nel 2013 ha interpretato inoltre la parte di Trumeau ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino.

Iaia Forte ha poi preso parte al “Progetto Domani” di Luca Ronconi in occasione delle Olimpiadi della Cultura Torino 2006, recitando in Troilo e Cressida di Shakespeare e ne Lo specchio del diavolo di Giorgio Ruffolo. Parallelamente alle collaborazioni con registi italiani, insieme con Clara Gebbia Iaia Forte ha lavorato a progetti ideati e prodotti dalla compagnia Teatro Iaia.

