Giuseppina Occhionero chi è: età, carriera e vita privata della politica

Conosciamo meglio la storia di Giuseppina Occhionero: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della politica

Giuseppina Occhionero nasce a Larino l’8 agosto 1978. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna, esercita la professione di avvocato a Termoli. Successivamente è stata eletta consigliera comunale a Campomarino nel 2009 divenendo, nel 2011, assessore con deleghe alla Cultura e al Turismo. Alle elezioni politiche del 2018, viene eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Liberi e Uguali nella circoscrizione Molise. Il 25 ottobre 2019 passa nel neonato gruppo parlamentare. La stessa deputata è stata indagata dai pm di Palermo per falso in concorso. Il radicale Antonello Nicosia, che è stato arrestato per mafia, è stata fatto passare per suo assistente, con la concessione di entrare nelle carceri per divulgare i messaggi dei mafiosi. Nelle ultime ore la procura di Palermo ha notificato la conclusione delle indagini alla deputata di Italia Viva.

LEGGI ANCHE >>> Genitori di Matteo Renzi condannati per fatture false: ecco le motivazioni





Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giuseppina Occhionero chi è: vita privata

La parlamentare ha nutrito sempre una passione per lo sport, soprattutto è molto attiva in palestra curando la sua linea. Ha un account Instagram che vanta circa mille followers. Non si conosce molto bene sulla sua sfera personale, se sia o meno sposata.