Bugo cambia idea: “Posso pure fare pace con Morgan” – VIDEO

Ospite de ‘L’Assedio’, Bugo torna nuovamente sul litigio con Morgan e ribadisce che l’amico ha compiuto un grave affronto, ma apre ad una riconciliazione.

Solamente il giorno prima, intervistato durante il programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’, Bugo aveva respinto decisamente il ramoscello d’ulivo tesogli da Morgan. Il cantate aveva spiegato che lui non doveva chiedere scusa a nessuno e che fino a quel momento non aveva alcuna intenzione di fare pace. Ieri sera, ospite di Daria Bignardi a ‘L’Assedio‘, il chiacchieratissimo artista ha rivisto la scena in cui ha abbandonato il palco ed ha commentato: “Che dire? E’ quasi diventato un film nel rivederlo. E’ tutto così romanzesco, non penso nemmeno di averla vissuta quella roba”.

Bugo spiega che in quel momento non ha pensato nulla, ma si è lasciato trasportare dall’emozione ed è uscito dal palco senza considerare quali sarebbero state le conseguenze. Sull’attacco subito poi aggiunge: “Io penso che si possano avere degli screzi ma una cosa del genere… Ha sfregiato la mia canzone, un atto che un’artista non dovrebbe mai compiere”. Sulla possibilità che un giorno possa tornare la pace tra loro, il cantante si mostra per la prima volta possibilista: “Io ho partecipato insieme a Morgan perché credo nell’amicizia. Io posso pure fare pace con Morgan ma, più che altro, lui dovrebbe fare pace con sé stesso”.

