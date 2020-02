Pechino Express, Francesca De Andrè attacca Gennaro Lillio

Dopo l’ingresso di Gennaro Lillio a Pechino Express, Francesca De Andrè ha deciso di rompere il silenzio: ecco le sue parole.

Reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, Gennaro Lillio è approdato in coppia con Luciano Punzo a Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente. E stavolta si trova ad affrontare la nuova avventura televisiva da single, visto che con Francesca De Andrè è finita (male) la scorsa estate. Proprio quest’ultima ha approfittato dell’occasione per rilasciare una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Mio, senza risparmiare una nuova frecciatina velenosa all’ex amato.

Le frecciatine di Francesca De Andrè

Francesca De Andrè non le manda a dire a Gennaro Lillio. “Ha dichiarato che è stato lui a lasciarmi, ma non è vero… Lui dice che è stato superficiale a mettersi con me? Chi risponde così nutre ancora del rancore… Che non gli sia ancora passata?”.

Quanto alla partecipazione a Pechino Express di Gennaro Lillio in coppia con Luciano Punzo (I Guaglioni), invece, l’opinionista di Barbara d’Urso ha mostrato un certo fair play, augurando al suo ex tutto il bene possibile: “Gli auguro il meglio… Spero solo che d’ora in poi si faccia una vita… E che se la faccia decisamente bella! Glielo auguro!”.

