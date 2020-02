Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 16 febbraio

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 16...

Andrà in onda in prima serata su La7 una nuova puntata condotta da Massimo Giletti del programma di attualità e politica.





Andrà in onda questa sera su La7 una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti Non è l’Arena. Ecco quali saranno i temi e le inchieste di questa serata e gli ospiti in studio.

Non è l’Arena: gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica 16 febbraio

Anche questa sera, come di consueto ogni domenica, gli spettatori di La7 potranno assistere ad una nuova puntata del programma Non è l’Arena. Massimo Giletti approfondirà nel corso della trasmissione i temi di maggiore rilevanza legati all’attualità e alla politica nel nostro Paese.

Questa sera, come preannunciato dallo stesso conduttore attraverso i social, verrà trasmessa una grande inchiesta sui Casamonica all’indomani degli ultimi arresti avvenuti, di Salvatore Casamonica e Lucia Gargano che hanno contribuito ad un accordo tra il clan mafioso Spada e un altro gruppo criminale operante ad Ostia. Saranno mostrate in esclusiva le immagini dell’operazione Tom Hagen attraverso l’inchiesta di Francesca Fagnani.

Inoltre la puntata di oggi proseguirà mostrando lo scontro tra l’ex brigatista Etro e Rachele Mussolini, la consigliera comunale a Roma appartenente al partito Fratelli D’Italia. Proprio la Mussolini ha recentemente ricevuto insulti sessisti ed espliciti proprio da parte dell’ex brigatista Raimondo Etro. Quest’ultimo, 62 anni, è stato condannato in via definitiva a 20 anni e 6 mesi per la partecipazione al sequestro Moro e alla strage della scorta di via Fani. Etro è in libertà dal marzo 2019.