Luvi De André è una cantante, figlia di Dori Ghezzi e dell’iconico cantautore Fabrizio De André. Scopriamo insieme la sua storia.

Luvi De André è la figlia di una delle personalità italiane più importanti del ‘900. Cantautore e filosofo contemporaneo, Faber ha segnato diverse generazioni con i suoi brani struggenti e ardentemente critici contro la società italiana del periodo. Dalla sua relazione con la compagna Dori Ghezzi, Fabrizio ha avuto una bambina, la piccola Luvi. La giovane De André nasce in Sardegna nel 1977 e, figlia prediletta del cantautore, non può che venire al mondo accompagnata da una canzone.

“Un attimo prima che tu venissi al mondo, tua madre e io ci concentrammo forte che tu nascessi vitale e completa e dieci dita avessi alle mani e dieci dita fossero le dita dei tuoi piedi. Nascesti perfetta e nella perfezione sorridevi.”

Luvi De André, la vita privata

Nel 2006 Luvi pubblica il suo primo disco, Io sono innocente, decidendo di seguire le dure orme del padre. Così la giovane racconta il suo nuovo album.

“Mi rappresenta. Io non sono innocente è una dichiarazione ipocrita. Sottolinea la difficoltà nel cambiare una vita che non ci piace. Ecco quindi l’urlo liberatorio, la consapevolezza del verso: ‘sono un uomo che si nasconde’. È strano i testi non sono miei, ma mi descrivono a fondo. Sono una specie di specchio che riflette la strada che sto compiendo.”