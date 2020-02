Gaia Girace, chi è: età, foto, carriera e vita privata dell’attrice de L’amica Geniale, la serie televisiva di grande successo diretta dal regista Saverio Costanzo.

Elena e Lila, le due protagoniste di L’Amica Geniale, la serie televisiva di successo diretta da Saverio Costanzo e tratta dai romanzi di Elena Ferrante, sono cresciute. Le due ragazze sono ora interpretate rispettivamente da Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Quest’ultima, nello specifico, è chiamata a interpretare Lila da adolescente.

Gaia Girace, tutto sull’attrice che interpreta Lila ne L’amica geniale

Anche la ragazza, come gran parte dei protagonisti della fortunata serie televisiva, ha dovuto superare molti provini prima di essere scelta: originaria di Vico Equense e cresciuta alla Scuola di cinema «La Ribalta» di Marianna De Martino. Dalla stessa scuola, vengono molti dei protagonisti della serie trasmessa da Raiuno, che sta avendo un successo per certi versi inaspettato. Gaia Girace ha solo 14 anni e studia recitazione da due, il suo impegno è stato ripagato quando la scelta è ricaduta su di lei.

In un’intervista al ‘Mattino’, la giovane attrice ha raccontato: “Lila è un personaggio complesso, con molte sfaccettature: è forte, coraggiosa ma allo stesso tempo sensibile e insicura. Mi sono innamorata di lei da subito. Mi assomiglia in molti aspetti”. Non sono mancati i momenti difficili, anche perché i provini sono durati ben sette mesi, ma non è solo questo. Un grazie, dunque, la ragazza lo rivolge a Saverio Costanzo: “Ci sono state scene per me difficili e pensavo di non potercela fare. Lui però mi ha sempre incoraggiata facendomi superare ogni difficoltà. Facevamo dodici ore di lavoro no stop. Recitavamo sia di giorno che di notte. Io amavo girare durante la notte, sentivo di avere più energia”.

