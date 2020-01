Silvia Provvedi ha trovato la felicità con il nuovo fidanzato Giorgio: a ‘Chi’ ha rivelato di pensare al matrimonio e di essere incinta.

Archiviata la tormentata relazione con Fabrizio Corona, Silvia Provvedi ha nuovamente trovato l’amore ed ora pensa anche al matrimonio.

In una recente intervista rilasciata al settimana ‘Chi’ la cantante del duo ‘Le Donatella‘ ha detto del suo attuale compagno: “Giorgio ha aggiunto alla mia vita comprensione e maturità. Ha 13 anni più di me, ma per fortuna non li dimostra”. Aggiungendo che la loro relazione è talmente stabile e felice che entrambi stanno pensando di organizzare il matrimonio. Ma le sorprese non finiscono qui.

Silvia sarebbe incinta di 5 mesi, anche se preferisce non parlarne ufficialmente. La gravidanza è possibile evincerla da alcune stories sui social, dove Silvia mostrerebbe il pancione.

L’annuncio è stato riportato dalla pagina Instagram di ‘Blogtivvu.com’ che vi riportiamo qui sotto: