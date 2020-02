Ballerina cade da un palo di 15 metri: grande paura – VIDEO

Una ballerina di pole dance è caduta di faccia sul palco durante uno spettacolo in uno strip club facendo spaventare i clienti.

Sono stati attimi di panico quelli in cui i clienti dello Strip club XTC Cabaret di Dallas quando hanno visto che una delle ballerine del locale si è fatta male nel corso di un’esibizione. La ragazza, Genea Sky, stava facendo uno spettacolo di pole dance e si trovava in cima, vicino al soffitto del locale, quando ha perso la presa con le gambe ed è precipitata sul palco, cadendo di faccia.

La scena è stata ripresa da qualcuno che si trovava all’interno del locale che successivamente l’ha messa su internet. Il video è diventato presto virale e Genea nota in tutto il mondo. Da quelle immagini, infatti, è difficile non provare una certa paura nel vedere com’è caduta la ragazza. Si vede anche che, nonostante il dolore, Genea ha continuato a ballare come a minimizzare le reali conseguenze della caduta.

Ballerina si frattura la mascella: “Non sappiamo se è coperta da assicurazione”

Secondo quanto riportato da ‘Tmz’, la giovane e sfortunata ballerina ha riportato nella caduta una frattura alla mascella, perso alcuni denti e si è anche slogata una caviglia. In autunno, poi, è stata costretta a sottoporsi ad un’operazione, proprio a causa della frattura alla mascella. Per fortuna dopo le cure la ragazza si è ripresa ed ora sembra stia meglio, ma ha dovuto spendere una bella cifra per tornare in forma.

Il locale sta cercando di dare una mano alla ragazza per le spese mediche, però potrebbe non essere possibile per via del sistema sanitario americano: “Dovrebbe preoccuparsi prima della sua salute e in secondo luogo dei soldi”.