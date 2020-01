Incidente parco giochi | crollo improvviso devasta tutto | FOTO

Un incidente nel parco giochi porta ad un disastro immane. Incidente molto particolare tra l’altro in quanto riguarda qualcosa di mai visto prima.

Un grave incidente in un parco giochi ha avuto luogo quest’oggi, nella mattinata del 13 gennaio 2020. Il fatto è avvenuto in un luogo di divertimento con numerose attrazioni costruite per i bambini. Teatro del disastro una località di Santander, città situata nel nord della Spagna.

Per fortuna l’orario fuori mano – le 06:30 del mattino – ha fatto si che non ci fosse nessuno presente sul posto, tranne qualche addetto alla sicurezza. Nello specifico è avvenuto un crollo che ha interessato quasi tutta l’area dove sorge la struttura. Tutto quanto presente in superficie è collassato, finendo con il travolgere un parcheggio collocato al di sotto. Le autorità spagnole e le fonti di informazioni iberiche non hanno parlato della presenza di eventuali vittime. Il parcheggio trovava collocazione nello specifico all’interno di una vasta area sotterranea, con la zona sottoposta negli ultimi anni ad un vasta opera di riqualificazione urbanistica.

Incidente parco giochi, grosso dispiegamento di forze dell’ordine e soccorsi

Infatti sono sorti in tempi recenti anche un centro commerciale e diversi edifici residenziali, oltre ad un complesso sportivo. Tanti i mezzi dei soccorsi arrivati sul luogo dell’incidente nel parco giochi. Oltre a numerose autopompe dei vigili del fuoco, sono accorse anche diverse ambulanze ed auto della Guardia Civil. Presente anche la locale protezione civile. Tutta l’area è stata chiusa al traffico. Di seguito una breve nota pubblicata su Twitter. “Evita acudir a la zona afectada por el hundimiento producido en Francisco Tomás y Valiente #Santander. Si tienes que transitar por la zona respeta los cordones de seguridad. Si sólo vas a pasar la mañana, mejor elije cualquiera de los bonitos paisajes que tenemos en #Cantabria. pic.twitter.com/vT8dpbla4d — 112 Cantabria (@112Cantabria) January 13, 2020”.