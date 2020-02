Vera Gemma chi è: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Vera Gemma: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della figlia di Giuliano

Vera Gemma nasce a Roma il 4 luglio 1970 da Giuliano Gemma e Natalia Roberti. Figlia d’arte visto che suo padre Giuliano è stato uno degli attori italiani più amati e apprezzati tra gli anni ’60 e ’80. Sua madre è morta nel 1995 quando lei aveva 25 anni. Dal 2008 Vera si è trasferita a Los Angeles. Fin da piccola lavora nel mondo dello spettacolo e del cinema: “Il cinema l’ho trovato in casa, è un ambiente dove sono nata e cresciuta. Sin da piccolissima mi trovavo sui set e rimanevo spesso in disparte, osservavo tutto, attenta a non disturbare e inconsciamente o consciamente non so, ho coltivato quest’amore. Soprattutto grazie a mio padre”. Nel 1996 appare per la prima volta in una pellicola come La Sindrome di Stendhal di Dario Argento. Poi è attrice per “Ladri di Cinema”: successivamente appare in “Alliance cherche doigt”, “Hardboiled Egg”, “Stressati” e “Cartoni Animati” tutti girati nel 1997. Nel 1999 recita in “E insieme vivremo tutte le stagioni” mentre l’anno successivo è di nuovo insieme ad Asia Argento nel film di successo “Scarlet Diva”. Ha realizzato un documentario su suo padre Giuliano Gemma in giro per l’Argentina e il Perù, presentato occasione del Festival di Roma del 2018. Parteciperà insieme ad Asia Argento alla nuova edizione di Pechino Express per la coppia “Figlie d’arte”.

Vera Gemma chi è: vita privata

Vera Gemma si sposa nel 2001 con un ex campione di Kung-Fu di nome Jamil. Il matrimonio tra i due sarebbe finito dopo qualche anno. Ha un account Instagram di circa 5mila followers dove condivide scatti bollenti.

