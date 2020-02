Luciano Punzo chi è: età, carriera e vita privata del modello

Conosciamo meglio la storia di Luciano Punzo: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del concorrente di Pechino Express

Luciano Punzo nasce a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli nel 1994. Inizia a lavorare come modello con diverse apparizioni nel mondo dello spettacolo. Ha partecipando a compagnia di personaggi famosi quali Taylor Mega a Antonella Fiordelisi. Inoltre, Punzo è testimonial per il noto brand creato da Fabrizio Corona: Adalet. Nel 2017 Luciano si aggiudica il concorso di bellezza “Master Italia”. Ai microfoni di DiTutto Magazine ha svelato: “Eravamo in vacanza quando ho accompagnato mio fratello a partecipare ad un concorso estivo, quelli che si fanno per divertimento. L’organizzatrice di quella serata notò me proponendomi come partecipante nonostante non fossi convito del contesto. Quella sera, vincendo la manifestazione, compresi che quel mondo un po’ mi apparteneva…”. Luciano Punzo parteciperà a Pechino Express in coppia con Gennaro Lillio formando la coppia de “I guaglioni”.

Luciano Punzo chi è: vita privata

Ha una figlia avuta dalla relazione con la ballerina del teatro San Carlo Valeria Iacomino: la piccola Eva ha tre anni. Ha un account Instagram che vanta 15mila followers.