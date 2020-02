Carlotta Cocina, chi è la Pupa: curiosità e vita privata

Curiosità e vita privata di Carlotta Cocina, chi è la concorrente del reality show La Pupa e il Secchione: carriera, progetti, profilo Instagram.

Classe 1996, romana, Carlotta Cocina è una delle protagoniste del reality show ‘La Pupa e il Secchione’. Vi partecipa in coppia con il latinista Giovanni De Benedetti, uno dei secchioni in gara.

Ama la pasta, è una fan sfegatata di Chiara Ferragni e della serie tv, ‘Gossip Girl’. Su Instagram è molto attiva e ha oltre 140mila follower. Le piace viaggiare e tra gli ultimi posti visitati ci sono Dubai, Miami, Londra.

Chi è Carlotta Cocina: curiosità e vita privata

Carlotta Cocina è anche una grande amante della moda e dello shopping e non disdegna per nulla regali costosi e più in generale il lusso. La sua passione restano però le amiche e andare a cena con loro. Da quando è entrata nella trasmissione televisiva, la sua popolarità social è esponenzialmente aumentata, ma il rapporto con Giovanni De Benedetti non è dei migliori.

I due hanno litigato aspramente, ma già in precedenza lei si era sfogata: “Non che mi aspettassi chissà quali doti di corteggiamento amoroso da un Secchione e non parlo nemmeno di amore, ma di rispetto!”. La Pupa ha anche accusato il suo compagno nel reality di non sapere cosa sia il gioco di squadra.