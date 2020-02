Giovanni Conversano, rivelazione choc su Serena Enardu: ecco cosa ha detto

Giovanni Conversano, rivelazione choc su Serena Enardu: “Mi ha tradito, ne ho le prove”. Le sue rivelazioni in esclusiva a Sologossip.

Giovanni Conversano è stato uno dei protagonisti più amati della storia di Uomini & Donne, e il suo amore con Serena Enardu ha fatto sognare il pubblico di Maria De Filippi. Giovanni, imprenditore leccese oggi quarantenne, è noto al grande pubblico anche per aver partecipato al reality “Campioni, il sogno”: in passato, infatti, l’uomo ha dovuto dire addio ad una promettente carriera da calciatore per via di un infortunio. Ha partecipato a Uomini & Donne nel 2007, iniziando a corteggiare Serena, che però decise di abbandonare il trono. A quel punto Giovanni è stato nominato tronista, ma nessuna delle tante corteggiatrici sembrava interessargli davvero; poi, un giorno, Serena è tornata in studio per “riprenderselo”. Iniziò così la loro relazione, terminata poi nel 2009 quando Serena annunciò un presunto tradimento da parte di lui. Oggi lei si trova nella casa del Grande Fratello Vip per tentare di riconquistare l’ex fidanzato Pago, dopo il disastro successo a Temptation Island Vip, mentre Giovanni è felicemente fidanzato da 10 anni con la bellissima Giada Pezzaioli, da cui ha avuto il suo primo figlio Enea. Eppure Conversano in questi mesi non ha perso occasione per commentare i comportamenti della sua ex, in tv e sui social, e oggi ha rilasciato alcune rivelazioni choc sulla sua storia con Serena a Sologossip.it.

Giovanni Conversano, le rivelazioni choc su Serena Enardu dopo anni

Alla richiesta di spiegazioni sul perchè, dopo tanti anni, proprio adesso Giovanni sia tornato a parlare di Serena, lui ha risposto così: “In tutti questi anni si è diffusa l’idea comune che la storia tra me e Serena sia finita per il mio presunto tradimento con Pamela Compagnucci e io non ho mai detto niente, forse sbagliando. Ho sempre evitato di parlare e dire che lei in realtà non è quella che sembra, perché da uomo ho preferito lasciar correre. Lei, al contrario, ha sempre commentato la mia vita, il mio lavoro, il mio rapporto con Giada, dicendo cose anche pesanti, come quella che io andavo dalla D’Urso per poter comprare i pannolini a mio figlio. Cosa che, tra l’altro, non esiste, visto che io ad oggi ho un lavoro e dirigo 4 aziende. Poi, alla luce dei suoi comportamenti a Temptation Island Vip, ho deciso di fare chiarezza e far capire a tutti che questa immagine di vittima non le si addice, perché le cose tra noi non sono andate esattamente come lei ha sempre raccontato”.

