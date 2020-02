La foto della “Mano di Dio” fa il giro del mondo e diventa virale

La splendida foto di una formazione nuvolosa peculiare è stata condivisa sul web diventando presto per molti la “Mano di Dio”.

Tra i fenomeni più belli che ci offre quotidianamente la nostra amata terra ci sono sicuramente gli agglomerati o meglio formazioni nuvolose. Vi sarà sicuramente capitato di alzare gli occhi al cielo, magari mentre si è distesi sul prato insieme ad amici o ad una fidanzata, e notare che le nuvole sopra di voi avevano assunto una forma che somigliava a qualcosa di noto. L’esperienza è talmente comune da essere stata rappresentata anche in diverse commedie televisive o film romantici.

C’è chiaramente un fenomeno atmosferico che spiega il perché le nuove si assemblino in vario modo e il fatto che guardandole sembrino qualcosa di noto è dato semplicemente dalla percezione umana del mondo. Il nostro cervello, infatti, ci induce a categorizzare il tutto sotto parametri di oggetti o cose vari conosciute, dunque il trovare una somiglianza non è altro che un modo per comprendere quanto abbiamo di fronte. Il fenomeno ottico (o meglio l’illusione creata dal cervello) si chiama Pareidolia e si pensa che originariamente si sia sviluppato come meccanismo difensivo.

La foto della “Mano di Dio” diventa virale

La premessa serve per introdurre la foto della “Mano di Dio” proveniente dal Brasile. Due cittadini hanno fotografato delle nuvole che hanno l’aspetto di una mano gigante e le hanno pubblicate su Internet dandole lo stesso nome. Ciò che rende peculiare il fenomeno è che si è verificato in due città differenti: Asuncion e Juazeirigno, nello stato di Paraiba. Osservando i due scatti è possibile constatare che in effetti le nuvole sembrano formare una gigantesca mano. Le foto, scattate lo scorso 9 gennaio, hanno fatto il giro del mondo con utenti che sono rimasti strabiliati dallo strano fenomeno. La maggior parte delle persone è conscia che, per quanto suggestiva, quella formazione nuvolosa non ha alcun significato nascosto. Altri invece ritengono che si tratti dell’opera di Dio e c’è anche chi si augura che: “Questa mano non segni l’inizio di alcuna disgrazia”.