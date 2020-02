Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 9 febbraio

La lite fra due coppie è confluita in una sola e Paola Caruso, Moreno Merlo, Floriana Secondi e Daniele Pompili saranno a Domenica Live per un appuntamento Vintage.

Gli ascolti di Domenica Live dimostrano che il gradimento del pubblico per la trasmissione è in aumento, soprattutto da quando la lite fra i principali protagonisti del format è venuta a confluire. Il programma inizierà a partire dalle ore 17.20 su Canale 5.

Cosa vedremo oggi nella puntata speciale di Domenica Live?

Ve lo raccontiamo di seguito.

Domenica Live conquista uno share oltre il 14%

Più che una mossa tattica, la discussione fra Paola Caruso e Moreno Merlo è sembrata virare naturalmente verso quella parallela fra Floriana Secondi e Daniele Pompili, diventando una lite a quattro. Di questo gli ascolti hanno certamente giovato e Domenica Live si è attestata, generalmente, oltre il 14% di share, superando la diretta competitor Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. La Domenica Vintage di oggi riproporrà le interviste più apprezzate e le storie più seguite di sempre dal pubblico di Barbara D’Urso. Inoltre saranno riportati sullo schermo i Cambio Look Choc di Giovanni Ciacci più riusciti e divertenti. Questa Domenica Rewind darà voce anche alle ultime interviste rilasciate da Gerardina Trovato e alla sua incredibile storia. La cantante sembra aver ritrovato la sua strada proprio grazie alla presentatrice che le è corsa incontro ed è diventata per lei una sorta di madrina. Anche Manuela Villa, in passato, cercò di aiutare l’artista a riprendersi, ma non riuscì nell’impresa. Gerardina Trovato non ha fatto in tempo a partecipare al Festival di Sanremo 2020, ma con un po’ d’aiuto sta riuscendo a realizzare il suo album di rinascita.

Verranno riportati all’attenzione dei telespettatori video e inchieste sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, realizzati prima che l’ex gieffino ricomparisse. Rivederle a distanza di tempo renderà evidente tutte le contraddizioni sulla versione data dai protagonisti della vicenda.

