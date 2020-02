Domenica in, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 9 febbraio

Mara Venier dedica l’intera puntata di Domenica in a Sanremo 2020, come da tradizione: tutti gli ospiti e le anticipazioni di oggi

La diretta di Domenica in si svolgerà a Sanremo e, come da tradizione, ospiterà i protagonisti del Festival della canzone italiana. La puntata speciale del format pomeridiano sarà colma di musica e di dettagli inaspettati sui legittimi vincitori, i tre che hanno conquistato il podio, e sui cosiddetti “vincitori morali” del Festival sanremese.

Vediamo insieme chi ci sarà oggi a Domenica in.

Domenica in: tutto sul Festival di Sanremo 2020

La lista di ospiti della zia oggi è mooolto lunga e incentrata totalmente sulla competizione Italiana per eccellenza appena conclusa. I dati di ascolto di Sanremo 2020 indicano il 60,6% di share e un gradimento di pubblico che si è fatto sentire con chiarezza. Anche Mara Venier ha fatto da madrina all’ultima serata della gara canora, dimostrando ancora una volta il suo appoggio incondizionato al collega Amadeus (al centro di grandi critiche durante il Festival) definito più volte come “una persona perbene”. Ieri serata la conduttrice veneta ha affrontato le temute scale di Sanremo togliendo le scarpe e scendendo velocemente a piedi. Farà lo stesso anche questo pomeriggio?

Per scoprire qualcosa sull’atteggiamento di Mara Venier, riproponiamo la sua dichiarazione:

“Tesa per Sanremo? Ne ho vissute tante, non mi spaventa niente. Certo, se avessi dovuto condurlo, sarei preoccupata: come te movi, te impallinano. Con quel ‘famoso passo indietro’ Amadeus avrà pure fatto un’uscita poco felice, ma lui è talmente perbene che non meritava il linciaggio a cui l’hanno sottoposto. Io sono stata per 12 anni la compagna di Renzo Arbore, che all’epoca era il numero uno. Ero semisconosciuta e stavo due passi indietro, non uno. Quando poi mi è capitato il trenino di Domenica in, l’ho preso al volo e ho dimostrato che qualcosina la sapevo fare pure io.”

Oggi saranno ospiti i 24 cantanti Big del Festival 2020 e il giovane vincitore della sezione Nuove Proposte.



