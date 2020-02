Jovanotti fa sentire la sua vicinanza a Sanremo 2020 direttamente dal Perù: quanti complimenti per Amadeus e Fiorello dopo l’annuncio di Dagospia

Jovanotti si fa sentire anche da lontano. Il cantautore italiano ha rotto il silenzio con diversi messaggi sul suo profilo Twitter durante il suo viaggio in Perù: “Il debutto in tv di Amadeus fu nel programma che facevamo dal Rollingstone di Milano per Italia Uno e c’era pure Claudio Cecchetto a farci da fratello maggiore. Sono felice che questa squadra abbia proseguito una strada di passione. Evviva!”. Poi lo stesso Jovanotti ha aggiunto: “Complimenti e felicità per Amadeus e il boom del suo meritatissimo Sanremo. Applausi a lui e a tutta la squadra, e urla di gioia per Fiorello, la sua è la stella più luminosa dello spettacolo italiano! I ragazzi di via Massena spaccano!”.

complimenti e felicità per #amadeus e il boom del suo @SanremoRai meritatissimo, appalusi a lui e a tutta la squadra e urla di gioia per @fiorello , la sua è la stella piu luminosa dello spettacolo italiano! #iragazzidiviamassena spaccano!!! #salutidaincapoalmondo ❤️🚴‍♀️🌍🦙 — Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) February 8, 2020



Sanremo 2020, la possibile lite con Jovanotti

Su Dagospia nei giorni scorsi si poteva leggere: “Jovanotti, dopo aver annunciato la sua presenza a Sanremo 2020 aveva dato forfait per un viaggio improvviso (?) in bici in Perù. Gira voce che il vero motivo sarebbe da ricercare altrove, in particolare dalle parti Radio Deejay, emittente radiofonica che ha lanciato Amadeus, Fiorello, Savino e lo stesso Jovanotti”. Poi si continuava: “Papà artistico di tutti e quattro Claudio Cecchetto. C’è chi assicura che quest’ultimo avrebbe voluto un ruolo al Festival, ruolo che Amadeus, al netto di amicizia e riconoscenza, non ha voluto concedergli. Forse per evitare nuove polemiche sui conflitti di interesse ma soprattutto per giocarsi da solo le proprie carte”.