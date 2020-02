Sanremo, gaffe di Antonella Clerici: ecco la reazione di Amadeus

Antonella Clerici si è lasciata andare a un’uscita decisamente poco felice sul palco dell’Ariston. “Gelo” con Amadeus, che però ha saputo trattenersi…

Un nuovo “caso” al Festival di Sanremo, e la protagonista stvolta è un’habituée dell’Ariston come Antonella Clerici. La nota conduttrice è scesa dalla lunga scalinata e affiancato Amadeus sfoggiando un meraviglioso abito rosso, per poi intrattenere il pubblico con la consueta allegria, simpatia ed esuberanza. Poi, però, si è anche lasciata andare a un’uscita decisamente poco felice che non è sfuggita ai telespettatori e – soprattutto – al popolo del web.

Lo scivolone di Antonella Clerici

L'”incidente” è accaduto quando Antonella Clerici era sul palco dell’Ariston con Amadeus, subito dopo l’esibizione di Giordana Angi con il brano “Come mia madre”. Amadeus, visibilmente emozionato, è andato tra il pubblico e ha raggiunto la sua mamma per poi darle un bacio: “Magari è l’ultimo Festival che conduco, almeno bacio la mamma”.

Ecco che, a quel punto, è intervenuta Antonella: “Goditeli i genitori finché ci sono…”. E subito è calato un velo di gelo e imbarazzo: il pubblico è rimasto attonito e, soprattutto, per la mamma e il papà di Amadeus ascoltare quelle parole non dev’essere stato proprio il massimo. Va da sé che l’episodio è ubito rimbalzato sul web, con centinaia di commenti più o meno indignati o comprensivi.

Certamente Antonella Clerici non voleva offendere nessuno, tanto meno Amadeus e i suoi genitori: voleva solo esortare il conduttore a seguire il suo cuore e dimostrare le sue emozioni senza remore… Ma probabilmente non ha saputo trovare le parole più adatte. Quanto ad Amadeus, non ha in alcun modo commentato e, anzi, ha continuato a condurre lo spettacolo come nulla fosse accaduto. Caso chiuso?

