Musa Barrow, chi è il giovane attaccante gambiano del Bologna

Musa Barrow, talentuoso attaccante dell’Atalanta in prestito al Bologna è l’uomo del momento, scopriamo chi è il forte calciatore africano.

Quando lo scorso anno Giampiero Gasperini lo ha fatto esordire in Serie A a soli 20 anni, tutti si sono resi conto che Musa Barrow era un talento da tenere sotto osservazione. La gerarchia nel reparto offensivo bergamasco, unito alla necessità di raggiungere un obiettivo storico come la Champions, però, hanno fatto sì che trovasse poco spazio nell’Atalanta spettacolo di quest’anno. L’opportunità di mostrare il suo talento gli si è presentata durante la sessione invernale del calciomercato, quando il Bologna lo ha acquistato in prestito fino a giugno.

Il ragazzo africano ha ripagato immediatamente la fiducia di Mihajlovic e del Bologna giocando alla quarta presenza, una partita da vero e proprio fenomeno (già 3 gol in 4 partite). Nell’anticipo serale con la Roma, Barrow è stato una continua spina nel fianco della difesa giallorossa, spaccando la partita con accelerazioni devastanti e dribbling ubriacanti. La strepitosa prestazione è stata condiata anche da una doppietta. Splendido il secondo gol: l’attaccante parte dalla propria metà campo come un fulmine, fa sedere uno spaesato Mancini e batte il portiere con un tiro preciso.

Chi è Musa Barrow

Nato a Banjul (Gambia) il 14 novembre del 1998, Musa Barrow è un centravanti veloce, tecnico che predilige partire dalla trequarti per sfruttare la sua accelerazione prodigiosa. Tra le sue caratteristiche c’è anche l’innata capacità di leggere i movimenti delle difese e attaccare la profondità. A notare il suo talento è stato il settore giovanile dell’Atalanta nel 2016 dove è entrato a far pare della Primavera e si è messo subito in luce.

Un anno e mezzo dopo, nel febbraio del 2018 (19 anni) ha esordito in Serie A e ad aprile ha segnato la sua prima rete tra i professionisti al Benevento. A fine stagione metterà a segno 3 reti in 12 presenze. Il 2018-2019 doveva essere l’anno della conferma e inizialmente Gasperini gli ha concesso anche molta fiducia, ma il giovane attaccante ha segnato meno del previsto e con il passare delle giornate gli è stato concesso sempre meno spazio. In questa stagione a Bergamo ha giocato solo scampoli di partita, troppo poco per uno che è già nel giro della Nazionale dal 2018.