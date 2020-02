Roma Bologna Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Roma e Bologna è l’anticipo del venerdì sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca venerdì 7 febbraio 2020, alle ore 20.45, l’anticipo del venerdì sera della serie A che vede di fronte Roma e Bologna, due squadre che hanno al momento aspirazioni diverse.

Infatti, la squadra di casa vuole tornare alla vittoria in chiave qualificazione alla prossima Champions League, mentre gli ospiti – grande rivelazione in questo campionato – con un successo tornerebbero a sognare l’Europa.

Roma Bologna: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 20.45 del 7 febbraio 2020 allo stadio Olimpico di Roma viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

I precedenti tra le due squadre sono 143 con un grandissimo equilibrio: infatti i giallorossi ne hanno vinti 51 contro i 49 dei felsinei. Ben più ampio il margine se si considerano i 71 precedenti in casa della Roma: 31 vittorie a 18 per la formazione di casa sugli ospiti. Il match con il maggior numero di gol risale alla stagione 1954-1955, quando il Bologna si impose in trasferta con un incredibile 4-3.

Roma Bologna, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Parte dalla panchina per la Roma, il neo acquisto Perez, mentre sulla panchina del Bologna non ci sarà Mihajlovic, per i ben noti problemi di salute. Queste le probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Perotti, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic (in panchina Tanjga).