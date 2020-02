Misha Sukyas, chi è lo chef che ha sostituito Chef Rubio

Chi è Misha Sukyas, età, carriera e vita privata dello chef che ha sostituito Chef Rubio in Camionisti in Trattoria.

Classe 1980, Misha Sukyas è volto di FoodNetwork Italia e del Nove e abile chef. Di origini metà armene e metà italiane, si avvicina alla cucina perché il padre lo spedisce in California a lavorare come lavapiatti, dopo gli anni difficili del liceo. Dopo l’esperienza in America si trasferisce a Londra, dove passa alcuni anni lavorando alla giornata, finché non incontra Antonello Tagliabue, chef di Bice a Londra. Antonello sarà il suo primo mentore, colui che gli trasmetterà l’amore per la cucina. A Londra in seguito lavorerà anche con Valentino Bosch e Michelle Roux.

Il curriculum ricco di esperienze

Di lì in poi nel suo curriculum vi sono solo esperienze importanti: dall’Olanda alla Cina, passando per Indonesia, Australia, India e Africa. Tornato in Italia, a Milano dove vive, apre il suo primo ristorante, nel 2013: L’Alchimista. La sua idea innovativa di cucina ha però vita breve e il ristorante chiude dopo solo un anno. Misha ci riprova con Puzzle e alcuni temporary restaurant, ma la sua idea di innovazione e avanguardia non viene compresa. Lo abbiamo visto sul web al fianco di Chiara Ferragni, nei primi anni del blog The Blond Salad, in una puntata di Masterchef Magazine e come tutor nella prima edizione di Hell’s Kitchen, al fianco di Carlo Cracco, nel 2015. Con il canale FoodNetwork, però, impariamo a conoscere la sua cucina, con il programma Effetto Wow e Chopped.

Camionisti in Trattoria e la vita privata

Quest’anno, sul canale Nove, per la quarta stagione di Camionisti in Trattoria prende l’eredità di Chef Rubio nei panni di conduttore, andando in giro per l’Italia con gli autotrasportatori. Della sua vita privata dai social Misha non lascia trasparire molto. Sembra che il suo unico vero amore sia la cucina, non lascia molto spazio a capire se sia fidanzato o meno. Sembra però che non abbia né una moglie, né dei figli.

