Johnny Dorelli, chi è la figlia Guendalina: età, foto, carriera e vita privata

Conosciamo meglio chi è Guendalina Dorelli, la figlia di Johnny e Gloria Guidi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Guendalina Dorelli è la figlia di Johnny e Gloria Guidi, definita la nonna più sexy d’Italia. Nel 2011 si è laureata in giurisprudenza e poi è rimasta incinta. Attualmente sta accudendo sua figlia Ginevra nel 2011. La stessa Gloria Guidi ha svelato ai microfoni di Domenica Live: “Ci siamo sposati due volte. Nel 1991, il matrimonio civile. Il 2001, quello in chiesa. Questo lo volevo io, ci tenevo molto, siamo andati all’altare il giorno di Natale. Johnny non è facile. A volte mi fa arrabbiare. Guendalina lo può dire, lo dicono anche i suoi fratelli, come padre non è facile. Poi magari l’unico schiaffo a Guendalina l’ho dato io”.

Guendalina Dorelli, figlia di Johnny chi è: vita privata

Non sarebbe sposata, ma ha avuto la figlia Ginevra dalla relazione con il suo compagno di cui non si conosce il nome. Non possiede un account Instagram a differenza di sua madre che è molto attiva.