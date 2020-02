Conosciamo meglio la storia di Mariacarla Boscono: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della fidanzata di Ghali

Mariacarla Boscono nasce a Roma il 20 settembre 1980. La sua famiglia è molto attiva nel settore dell’imprenditoria e della moda. Così lei trascorre l’infanzia tra gli Stati Uniti, il Kenya e l’Italia. All’età di 16 anni fa il suo debutto nella moda e poi un fotografo, amico di famiglia, la invoglia anche a fare l’indossatrice. Firma un contratto con l’agenzia di moda DNA Model Management di New York e a Milano per la Riccardo Gay. Inoltre, è rappresentata da Women Management a Milano Parigi e a New York. Nel maggio recita a New York il ruolo di Solange in Le serve di Jean Genet insieme a Margherita Missoni. Nel gennaio 2010 recita in Donne per Shakespeare con lo spettacolo andato in scena al Nuovo Teatro Colosseo di Roma.

Mariacarla Boscono chi è: vita privata

Madre di Marialucas, nata il 27 agosto 2012 in una clinica di Ibiza. Dal 2018 è legata sentimentalmente al rapper italo-tunisino Ghali. Da giovane era soprannominata Olivia, come la fidanzata di Braccio di ferro: “Già, io con la mia bellezza da racchiona, lo so. E pensare che mi chiamavano la Olivia del fashion. Ora sono popolare e sono considerata bella ma ho dovuto inventare qualcosa che non c’era. Ho fatto pace con me stessa molto tempo fa, quando ho smesso di torturarmi pensando a quello che volevo essere e non ero. E questo grazie alle persone che si innamorate della mia unicità”. Ha un account Instagram che vanta 342mila followers.